Quel portrait les Pradéens dressent-ils de Jean Castex ?

Quand il s'agit de leur maire, les Pradéens ne manquent pas d'éloges. Jean Castex, devenu Premier ministre ce vendredi, est décrit comme un homme simple, proche des gens et qui a du bon sens. A l'hôtel de ville, ses adjoints ne doutent pas qu'il ait les épaules pour faire face à la crise actuelle. De leur côté, ses opposants lui reprochent son manque d'écoute et ne lui font pas confiance en matière d'écologie.



