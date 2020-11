Quelle image de De Gaulle ont les Français aujourd’hui ?

Le soir du lundi 9 novembre 1970, comme chaque soir, alors qu'il faisait une réussite dans le salon de sa maison de la Boisserie, Charles De Gaulle, victime d'une attaque cérébrale, disparaissait à l'âge de 80 ans. Emmanuel Macron s'est rendu cet après-midi à Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne pour lui rendre hommage.



Ce matin devant l'hôtel de ville de Paris, une femme a fait son petit pèlerinage personnel. "J'ai une profonde reconnaissance pour le général De Gaulle", nous a-t-elle confié. Ce lieu est symbolique. C'est là, il y a 77 ans, à la libération de Paris, que De Gaulle prononçait ces mots et ces célèbres : "Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé mais Paris libéré !". Il était le libérateur, c'est la première image qui reste pour de nombreux Français.



"C'était un grand militaire, un grand chef", nous a confié un ancien officier. "Mon père était résistant, déporté à Dachau et en est revenu. Donc ça fait partie de mon histoire familiale", nous a raconté une autre personne. De Gaulle et les Français, c'est souvent une histoire personnelle, y compris pour d'anciens adversaires. C'est aussi l'homme de 1958, qui fait son retour au pouvoir et met en place la Ve République. Mais pour les jeunes, c'est plus flou.