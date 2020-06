Quelles seront les grandes lignes de l'allocution d'Emmanuel Macron ce dimanche ?

Emmanuel Macron fait face à un moment de transition. Pour accueillir les critiques, le président fera un bilan de ces derniers mois, notamment les failles et les vulnérabilités identifiées. Il évoquera ensuite les mesures pour la poursuite du déconfinement et pour la crise économique. Mais l'allocution ne sera pas centrée sur le virus, car il abordera également l'actualité concernant les violences et le racisme. Le tout pour rappeler deux mots qui lui tiennent à cœur : la résilience et l'unité.



