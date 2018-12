Qui est Sébastien Nadot, le député exclu du groupe LaREM pour avoir voté contre le budget 2019 ?

Sébastien Nadot, 46 ans, près de trois enfants et originaire du Gers, a été enseignant avant de se consacrer à la représentation nationale. Il intervenait dans des collèges et lycées de Haute-Garonne en tant que professeur agrégé d'éducation physique. Il est également docteur en histoire (EHESS Paris) et a siégé au Conseil économique et sociale (Cese) entre 2015 et 2017, dans sa section "emploi et travail", précise sa bio officielle. Il est en outre l'auteur, notamment, d'un roman, Reinette 2.0 (Alma Editeur), un "conte politique" qui mettait en scène des personnages "réinventant la démocratie directe en conjuguant révolution numérique et révolution tout court", un thème d'actualité à l'heure des Gilets jaunes.





Sur le plan politique, l'actuel député s'était engagé auprès du Mouvement des progressistes, fondé par l'ex-communiste Robert Hue, avec l'intention de se présenter comme "candidat citoyen" à l'élection présidentielle de 2017 sur le thème de la participation des citoyens à la décision politique. Il avait toutefois été recalé de la primaire socialiste, à laquelle il souhaitait concourir, avant d'échouer à recueillir les 500 parrainages nécessaires pour être candidat à la présidentielle, avant d'appeler à un large rassemblement allant de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron pour s'opposer à la droite et à l'extrême droite. Il avait enfin rejoint le candidat d'En Marche en entrant au conseil politique du mouvement.