VIDÉO - "C'est un déchirement" : les larmes d'Agnès Buzyn lors de son départ du ministère de la Santé

Séquence émotion ce lundi au ministère de la Santé, où Olivier Véran a pris la succession d'Agnès Buzyn. Désignée pour mener la campagne des élections municipales à Paris pour LaREM après le renoncement de Benjamin Griveaux, la désormais ex-ministre était très émue au moment de la passation de pouvoirs avec son successeur. "C’est avec une grande émotion que je quitte le ministère de la Santé pour mener la campagne des élections municipales à Paris. Quitter ce ministère est un déchirement", a-t-elle déclaré, en pleurs.

"Pendant deux ans et demi, j’ai eu l’honneur de conduite les politiques de santé et les politiques sociales de notre pays. Ce ministère est celui de la construction du lien, au sens premier, celui du soin et donc du sens. J’ai une pensée et une reconnaissance pour ceux qui travaillent au service des malades. (...) J’ai la conviction que les choix que nous avons faits vont porter leurs fruits. Les défis étaient immenses et nous ne les avons pas esquivés", a-t-elle poursuivi.