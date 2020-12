Rapport sur le Covid : les pistes dévoilées

La commission d'enquête parlementaire avait été mise en place au mois de juin dernier. Six mois plus tard, on a les conclusions, ou du moins les pistes envisagées par le rapporteur : le député LR Eric Ciotti. Il y fait notamment le constat d'"un pays désarmé et mal préparé face à la crise sanitaire". Depuis 2012, l'Hexagone aurait mal géré ses stocks stratégiques. Que propose-t-il face à la situation ? Quid des autres éléments clés de ce document ? A découvrir également : un sondage qui met en lumière la dégringolade de l'exécutif.