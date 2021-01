Rave party à Lieuron : l'autorité défiée

La rave party à Lieuron près de Rennes s'est terminée sans trop de casse. Quant aux teufeurs, il a fallu deux jours pour que certains d'entre eux s'en aillent. Selon Eric Decouty, la situation illustre l'irresponsabilité et la bêtise des organisateurs et des participants. Ce seraient les premiers à blâmer. Pour lui, c'est un mauvais signal à l'immense majorité des Français qui respectent les consignes de sécurité et le couvre-feu. C'est également un mauvais signe pour les restaurateurs qui ne savent pas quand ils rouvriront leurs portes ainsi qu'aux patrons de théâtre et de cinéma. L'autorité de l'État est-elle en cause ?