Réforme des retraites : dans les coulisses des négociations sur l'âge pivot

Le Premier ministre Édouard Philippe a affirmé mercredi sur notre plateau qu'il y a une marge de négociation possible avec les syndicats. Cependant, il n'a pas été très précis. Sur quel point concret est-il d'accord ? Un accord est-il possible ? Pourquoi le gouvernement s'est-il aventuré à mécontenter la CFDT, au risque de faire échouer la réforme des retraites ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.