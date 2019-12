Réforme des retraites : Edouard Philippe veut "protéger davantage" le pouvoir d'achat des travailleurs et des retraités

Au lendemain de nouvelles manifestations contre la réforme des retraites, Edouard Philippe a annoncé ce 11 décembre 2019 les détails du projet du gouvernement. Outre les mesures contenues dans le texte de loi, le Premier ministre a tenu à expliquer la logique de cette réforme. "Le temps du système universel commence, celui des régimes spéciaux s'achève", a-t-il affirmé. Selon lui, le but principal de l'Etat est de "protéger davantage" le pouvoir d'achat des travailleurs et des retraités.



