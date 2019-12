Réforme des retraites : la pédagogie du gouvernement peine à convaincre

LE WE 13h

Edouard Philippe, en déplacement à Nancy, a eu du mal à convaincre les enseignants au sujet de leur pension de retraite. Et pourtant, c'est un défi que le gouvernement doit relever s'il veut faire adopter sa réforme. Dans son discours, le Premier ministre a essayé de les rassurer en s'engageant à revaloriser leur rémunération de façon progressive d'ici 2021. Cependant, sa promesse peine à convaincre.



