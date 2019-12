VIDÉO - Réforme des retraites : "Le Gouvernement jette de l'huile sur le feu", dénonce Philippe Martinez sur LCI

"L’épisode des 6000 enfants privés de train est scandaleux. La SNCF est une entreprise privée qui s’occupe d’accueillir les enfants. Comme ce sont des voitures réservées aux enfants, elles ne sont pas toujours pleines et, pour tenir les promesses des ministres, on a dégagé les enfants pour assurer de la place pour les adultes qui payent leurs billets plus cher. Il y a de la communication gouvernementale qui met les cheminots en porte-à-faux et qui accusent ceux qui sont en grève de priver les grands-parents, les parents divorcés, de la visite de leurs enfants et en plus il y a une opération économique intéressante pour la SNCF qui préfère faire voyager des adultes au prix adulte que des enfants au prix enfant. Je trouve que ça, c’est jeter de l’huile sur le feu."

"Monsieur Edouard Philippe assure : 'on n’est pas pour la confrontation, on n’est pas pour une bataille…' mais ça suffit (…) C’est attiser les tensions. On a affaire à un sujet compliqué, on a des désaccords profonds, cela ne sert à rien de diviser les Français et d’en rajouter, au lieu de calmer les esprits. A chaque grève, il y a des gènes, à plus forte raison dans les transports. Mais rendre responsables de la situation ceux qui font grève, c'est se tromper de responsables. Qui a décidé d’accélérer le processus de discussion de cette loi ? Les salariés ou le gouvernement ? On défend les salariés tous les jours, on a de l'humanité. Dans le processus de concertation d’avant, avec Monsieur Delevoye, on avait encore des rendez-vous en janvier, c’était programmé. Puis d’un seul coup, on nous dit : 'faut accélérer !' C’est volontairement que le Premier ministre ou le président de la République ont décidé, pour essayer d’opposer les Français, d’avancer le calendrier mais on avait la même situation avec les Gilets jaunes l’année dernière. Le Premier ministre et le président tenaient les mêmes propos afin de diviser les Français pour être au-dessus de la mêlée."