Réforme des retraites : les élus face à la grève

La grève contre la réforme des retraites dure depuis 26 jours. Pourtant, on a peu entendu Emmanuel Macron sur la question. Il s'exprimera mardi 31 décembre, lors de ses vœux. Pendant ce temps, les élus, dans son camp comme dans l'opposition, sont interpellés tous les jours. Nos journalistes ont suivi certains d'entre eux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.