Réforme des retraites : les régimes spéciaux coûtent cher à l'Etat

Emmanuel Macron est déterminé à mettre fin aux régimes spéciaux. Et le ministre des Comptes publics a enfoncé le clou. Dans le Journal du Dimanche, Gérald Darmanin a déclaré que ceux-ci coûtent huit milliards d'euros par an à l'Etat et ne se justifient plus. A quelques jours de la grève du 5 décembre 2019, l'exécutif tente de reprendre la main sur le dossier. Un séminaire gouvernemental sur la réforme des retraites aura lieu ce 1er décembre 2019.



