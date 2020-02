Réforme des retraites : "On a affaire à un gouvernement autoritaire", dénonce Philippe Martinez

Le leader syndical dénonce notamment la méthode de l'exécutif pour maintenir le calendrier le plus serré possible, malgré l'enjeu de la réforme. "On a affaire à un gouvernement autoritaire", souligne-t-il, qualifiant le projet du gouvernement de "texte à trou" tout en déplorant le flou total qui entoure le fonctionnement prévu par le futur système. "Les pensions vont évoluer sur un indice qui n'existe pas : est-ce que c'est sérieux ? Ce n'est pas comme ça qu'on convainc l'opinion publique. (...) Plus il défend ce projet de loi, moins les Français le comprennent."