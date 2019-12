Réforme des retraites : pourquoi l’âge pivot cristallise les inquiétudes ?

L'âge pivot est celui auquel on peut prétendre à une retraite à taux plein, qui est fixé à 64 ans. Un projet du gouvernement où un malus sera accordé à ceux qui partent deux ans avant, et un bonus pour ceux qui partent après 64 ans. Mais les avis de nos compatriotes sont partagés. Alors, se dirige-t-on vers un âge pivot avec des dérogations selon les métiers ?



