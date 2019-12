Réforme des retraites : qu'en pensent les cheminots ?

Alors que les cheminots sont toujours en grève, ils ont suivi attentivement les annonces du Premier ministre. Sans surprise, ils ne sont pas convaincus. En effet, ils voulaient le retrait de cette réforme des retraites. La disparition des régimes spéciaux reste le principal point de désaccord entre les cheminots et le gouvernement. Insatisfaits, les grévistes se réuniront en assemblée générale pour décider de la suite du mouvement.



