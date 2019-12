Réforme des retraites : quelles avancées après le discours d’Édouard Philippe ?

Il y a des avancées disent certains au lendemain des annonces du Premier ministre. Rien ne bouge répondent les autres. Il y a aujourd'hui ceux qui voient le verre à moitié plein et d'autres à moitié vide. Y a-t-il du neuf sur le volet social et l'âge pivot ? Des aménagements sont-ils possibles ? Y a-t-il des réelles ouvertures ? Et si en réalité, les choses sérieuses dans les négociations venaient-elles tout juste de commencer ?



