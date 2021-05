Régionales : Emmanuel Macron vise la droite

À trois semaines du premier tour des élections régionales, l'attention se porte plus que jamais sur les Hauts-de-France et sur PACA. Emmanuel Macron est intervenu très directement dans ces deux régions avec le risque de faire gagner le Rassemblement national. En PACA, un sondage donne Thierry Mariani, candidat du RN, en tête au premier tour avec 43% des suffrages. Quant à Renaud Muselier, président sortant de la droite, il se situe dix points en arrière. Au second tour, même si la gauche se retirait, Thierry Mariani peut encore espérer parce qu'il se situe à égalité avec Renaud Muselier. Selon Olivier Mazerolle, "Jean Castex a obtenu la confusion avec sa recomposition politique basée sur la fusion des listes des Républicains et de la LaREM".