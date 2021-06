Régionales et départementales : les électeurs sont-ils au rendez-vous ?

Pour ce second tour des élections régionales, on ne peut pas vraiment parler de sursaut chez les électeurs. Les nombreux appels à la citoyenneté cette semaine n'ont pour l'instant rien changé.

Il y a également des électeurs en week-end que l'on retrouve sur les bords de la Manche à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). A Strasbourg, sous une chaleur étouffante, on voit plus de monde dans les parcs que dans les bureaux de vote. La région Grand Est est celle dont le taux d'abstention a été le plus élevé la semaine dernière. Nombreux sont les jeunes à bouder l'isoloir. Une abstention que l'on ne pourra imputer à la désorganisation du scrutin. A Marseille, après les couacs de la semaine dernière, tous les bureaux ont ouvert quasi à l'heure, avec des primes doublées pour les présidents de bureau de vote et les assesseurs.