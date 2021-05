Régionales : la carte Dupond-Moretti

Les Hauts-de-France semblent devenir le nouveau terrain d'affrontement national. Et pour cause, dans quelques semaines auront lieu les élections régionales et les départementales. Dans cette région, Xavier Bertrand, Sébastien Chenu (RN), Laurent Pietraszewski (LaREM) et Karima Delli (Union de la gauche) sont les têtes de liste en lice pour le scrutin des régionales. Seulement, l'hypothèse Eric Dupond-Moretti se trouve désormais sur la table. Il pourrait remplacer ou venir en soutien à Laurent Pietraszewski. Sera-t-il le numéro un ou colistier dans cette campagne ? Qu'en pensent les politiques ?