Régionales : LR et LaREM s'allient en Paca

Pour la majorité, en difficulté dans les élections locales, l'accord offre la possibilité de remporter au moins une région. Mais à un an de l'élection présidentielle, il permet surtout à Emmanuel Macron d'apparaître comme un recours pour les électeurs et les cadres de la droite. Les Républicains sont aujourd'hui un parti plus que jamais écartelé entre le centre et une droite plus dure. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est avec Debout la France et Nicolas Dupont-Aignan qu'une alliance a été conclue.