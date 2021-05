Régionales : Marine Le Pen joue gros

Dans un peu plus d'un mois, les Français iront aux urnes pour les élections régionales avec beaucoup d'enjeux politiques à la clé. Selon Olivier Mazerolle, c'est Marine Le Pen qui joue le plus gros. "Elle doit gagner au minimum une région pour démontrer que tous les commentaires sur son ascension correspondent à la réalité", a-t-il expliqué. Son obligation de résultat est d'autant plus impérative que le paysage politique ne lui a jamais été aussi favorable. Notre chroniqueur juge que le Rassemblement national est solide sur ses bases et Marine Le Pen est la patronne incontestée de son parti. Par ailleurs, de moins en moins de Français ont peur du RN. En l'attaquant sur ce sujet, ses adversaires démontrent qu'ils sont à court d'arguments. Qu'apporterait la conquête d'une ou plusieurs régions à la présidente du RN ? Que se passerait-il si elle ne gagnait aucune région ?