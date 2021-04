Régionales : opération vaccination

Une attestation de priorité à la vaccination pour les assesseurs qui vont tenir les bureaux de vote pour les régionales a été lancée. Au moins, un centre de vaccination par département doit pouvoir accueillir les membres de ses bureaux de vote pendant le week-end du 5 et 6 juin. Une circulaire envoyée par la place Beauvau aux maires contient également un certain nombre de consignes. Celle-ci prévoit trois électeurs en même temps dans un bureau de vote, le port du masque obligatoire pour les votants et l'apport d'un stylo. Autres sujets : Valérie Pécresse annonce sa candidature pour un second mandant à la tête de la région Île-de-France. Et les jeunes du parti Les Républicains ont rencontré Nicolas Sarkozy.