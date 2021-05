Régionales : Xavier Bertrand se voit au second tour

Ce lundi à midi, c'est la limite pour déposer les listes à la préfecture pour les régionales. Les scrutins auront lieu les 20 et 27 juin prochains. On compte 1 758 postes de conseillers régionaux à pourvoir. Ils seront élus pour six ans dans douze régions métropolitaines, plus la Guadeloupe et la Réunion. Cette date est valable pour le dépôt des dossiers du premier tour. Quand se fera le dépôt pour le second tour ? Autre sujet : les surprises lors de la vidéo où un député fait la visite guidée de l'Assemblée nationale.