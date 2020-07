VIDÉO - Elisabeth Moreno, Alain Griset, Nadia Hai... qui sont les nouveaux visages du gouvernement Castex ?

Des entrants pour la plupart inconnus, ou presque. Parmi les nouveaux visages du gouvernement de Jean Castex, la majorité ne dira sans doute rien au grand public. Deux, néanmoins, devraient ne pas souffrir de ce déficit de notoriété.

Parmi eux, outre l'avocat Éric Dupont-Moretti, ténor du barreau nommé garde des Sceaux et régulièrement invité des plateau de télévision jusqu'alors, celui de l’ancienne ministre de l’Ecologie (2002-2004) et de la Santé (2007–2010), Roselyne Bachelot, qui reprend du service, mais cette fois-ci au sein du ministère de la Culture. Pour cette passionnée de musique, qui avait laissé un temps la politique de côté pour une carrière d'animatrice télé sur LCI, ce retour en politique, à l’âge de 73 ans, n’est pas tout à fait une surprise.

Éloignée des radars politiques, elle a vu sa cote remonter lorsque l’épidémie de coronavirus a réhabilité ce principe de précaution qui lui avait valu tant de critiques en 2009, à cause de sa gestion de la pandémie de grippe A contre laquelle elle avait commandé une très grande quantité de vaccins et de masques. La culture est en tout cas un domaine que cette amatrice de piano et d’opéra connaît bien. Elle animait depuis 2012 une chronique sur France Musique. "On est réunis par la musique, la culture", affirmait-elle le soir de la nomination de Jean Castex comme Premier ministre, en saluant l’arrivée d’un "homme de culture".