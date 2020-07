Remaniement : l'intégrité des futurs membres du gouvernement en cours de vérification

Avant toute annonce officielle, les prétendants au nouveau gouvernement doivent passer le cap d'une première enquête de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Casier judiciaire, situation fiscale, éventuels conflits d'intérêts... tout est passé au crible. Pour ce faire, la HATVP s'appuie sur une base de données de déclarations d'intérêts ou de patrimoine de plus de 10 000 élus et responsables publics. Une procédure renforcée suite au scandale Cahuzac.



