Réouverture des commerces : guerre secrète dans le gouvernement

Aujourd'hui sur le terrain à Dijon, hier à Crozon en Bretagne, le Premier ministre s'est affiché au contact des petits commerçants. Il leur promet une réouverture rapide. Équilibre en situation sanitaire et urgence économique. En coulisse, Bruno Le Maire jubile. Il a réussi son coup et a fait pencher la balance du côté des commerçants. Vendredi, il a négocié la mise en place d'un protocole sanitaire pour la réouverture avec Olivier Véran, la ministre du Travail, le ministre délégué aux PME et les représentants des commerçants. L'un des participants raconte que Bruno Le Maire n'a jamais cité Jean Castex, une petite revanche pour le ministre de l'Économie. Lors de l'annonce du confinement, il voulait garder les commerces ouverts. In extremis, l'aile sanitaire du gouvernement avait finalement obtenu la fermeture des boutiques dites non-essentielles.