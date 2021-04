Réouverture progressive des lieux de culture et terrasses dès mi-mai : peut-on y croire ?

C'est vrai que c'est un pari risqué. Toutes les fois où Emmanuel Macron a donné des horizons depuis l'automne, ça n'a pas marché. On avait la réouverture des musées envisagée pour le 15 décembre 2020, celle des restaurants pour le 20 janvier 2021, celle des stations de ski cet hiver, et puis le fameux retour à une vie plus normale pour la mi-avril. Rien de tout ça n'a été tenu. En cause, la situation sanitaire s'est dégradée, et il a fallu changer de pied.