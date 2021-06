REPLAY - "La Grande confrontation" - Hauts-de-France : le premier débat des régionales sur LCI

Laurent Pietraszewski, 54 ans, tête de liste LaREM-Modem. Il est secrétaire d'État chargé des retraites depuis 2019, après avoir été député LaREM de 2017 à 2019. Avant de rejoindre en marche, il a officié durant une trentaine d'années aux ressources humaines du groupe Auchan. Il est l'un des artisans, au sein de la majorité, de la réforme du code du travail et de celle des retraites, interrompue début 2020 par la crise sanitaire. Durant la crise, il s'est recentré sur son autre mission, la santé au travail et la mise en place des protocoles.

José Evrard, 75 ans, tête de liste Debout la France. Ancien adhérent du PCF jusqu'en 2001, il a rejoint l'ex-FN en 2013 et a été élu député RN du Pas-de-Calais en 2017. Il a toutefois quitté le RN pour Les Patriotes, mouvement conduit par Florian Philippot, en novembre 2017, avant de rejoindre DLF et Nicolas Dupont-Aignan en 2020.

Karima Delli, 42 ans, conduit la seule liste d'union de la gauche (PS-PCF-LFI) de ces élections régionales. Eurodéputée écologiste depuis 2009, originaire de Roubaix et de Tourcoing, elle a participé dans sa jeunesse aux collectifs Jeudi noir et Sauvons les riches, au côté de Julien Bayou. Elle milite de longue date pour le revenu d'existence.

Sébastien Chenu, 48 ans, tête de liste RN. Il a milité au Parti républicain, puis à Démocratie libérale et à l'UMP, où il a participé à la fondation de Gaylib, une association défendant les droits des personnes LGBT. Il a notamment été chef adjoint de cabinet sous l'ancienne ministre Christine Lagarde, puis assistant parlementaire. Il a dirigé entre 2008 et 2012, sous Nicolas Sarkozy, le Service d'information du gouvernement (SIG). Il a rallié le Rassemblement Bleu Marine (RBM) en 2014, avant d'être élu député du Nord en 2017 et de devenir le porte-parole du RN.

Audric Alexandre, 31 ans, est le benjamin des candidats. Il conduit une liste regroupant des mouvements citoyens et des partis pro-européens : Nous Citoyens, Allons Enfants, Volt, Parti des citoyens européens (Pace). Juriste de formation, cadre du secteur associatif et enseignant d'anglais à la faculté de Douai, il est chargé de mission chez Pace.

Selon notre sondage Ifop pour LCI et Le Figaro publié mardi soir, Xavier Bertrand apparaît comme le favori du premier tour, mais sa courte avance sur Sébastien Chenu (RN) est dans la marge d'erreur. Autrement dit, tout est encore possible. Au second tour, Xavier Bertrand serait capable de remporter une triangulaire avec le RN et la gauche, mais serait concurrencé par le RN en cas de quadrangulaire avec maintien de la liste LaREM.

José Evrard : "Il faut reprendre notre souveraineté et notre indépendance. Le pouvoir de la région, c'est 96% de subventions accordées par l'État, et Bruxelles donne son accord au budget".

Sébastien Chenu : "Six ans après, les chiffres sont cruels : 20.000 emplois industriels détruits, un chômage qui ne diminue pas assez vite. Les dispositifs mis en place par Xavier Bertrand ont coûté très cher et n'ont pas servi à grand-chose. Il faut relancer l'investissement".

Karima Delli : "Ce n'est pas un bon bilan. Je ne me résous pas à voir 31% des jeunes au chômage. Je ferai un plan de transformation écologique et sociale, avec 100.000 emplois verts. On aide les PME avec des subventions cadrées".

Xavier Bertrand : "L'éolien, basta, terminé. Le nucléaire, on continue. Je veux me positionner dès maintenant pour avoir deux EPR. L'éolien nous coûte des sommes folles, il y a un scandale derrière tout cela. Nous allons financer qui s'en serviront pour faire des études environnement-santé ou pour engager des actions contre les projets".

Karima Delli. "Notre région est la dernière en matière de transition écologique. L'éolien, c'est bon pour le pouvoir d'achat et pour l'emploi. C'est une activité en croissance. On avait le plus beau centre de formation sur les métiers de l'éolien, on l'a supprimé. Je veux un mix énergétique, avec de l'éolien".

Laurent Pietraszewski : "On a la possibilité d'ouvrir les transports ferroviaires à la concurrence. Ce n'est pas un gros mot. On a actuellement un rapport conflictuel avec notre partenaire, la SNCF. Il faut une région qui soit exigeante avec ses partenaires".

Xavier Bertrand : "Nous sommes les seuls à pouvoir leur barrer la route. Ce sera le même projet au premier et au second tour. Dans mon ADN, il y a barrer la route au RN". Le président sortant, interrogé sur ses ambitions présidentielles, indique que s'il dirige la France, il dirigera du même coup les Hauts-de-France".

Laurent Pietraszewski : "Le but, c'est de faire campagne, et après s'en remettre au vote. Je me bats pour que les électeurs connaissent notre programme. J'aurais à me positionner lorsque le dernier bulletin aura été dépouillé le 20 juin."

Les candidats entrent dans le dur de la campagne. À 11 jours du premier tour, LCI, Le Figaro et RTL organisaient mercredi le premier débat des élections régionales 2021. Organisé à Science Po Lille, il opposait les têtes de listes de la région Hauts-de-France : le président sortant Xavier Bertrand (divers droite), Karima Delli (union de la gauche), Sébastien Chenu (RN), Laurent Pietraszewski (LaREM), José Evrard (DLF), Eric Pecqueur (LO) et Audric Alexandre (Nous Citoyens).

Les échanges, qui surfaient entre enjeux régionaux et nationaux, se sont souvent cristallisés sur le bilan et les ambitions présidentielles du président sortant, mis sur la défensive par les attaques répétées, venues principalement de ses principaux challengers, Sébastien Chenu et Karima Delli. Parmi les sujets les plus conflictuels : les éoliennes et la transition énergétique, les transports et la sécurité.