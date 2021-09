REPLAY - Primaire des écologistes : le débat des cinq candidats passé au crible de nos Vérificateurs

LES VÉRIFICATEURS – CANNABIS : UNE SPÉCIFICITÉ FRANÇAISE ?





Sur la question sensible du cannabis, Yannick Jadot a tenu à rappeler que la France se singularise par rapport à ses voisins. "Nous sommes le pays le plus répressif et le pays où il y a le plus de consommation", a-t-il lancé. Une affirmation globalement vraie si l'on s'en tient à une comparaison à l'échelle de l'Europe. Des données compilées par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) montrent qu'en 2017, 44,8% des Français âgés de 15 à 64 ans avaient déjà consommé du cannabis. Plus qu'au Danemark (38,4%) ou qu'en Espagne (35,2%). Et globalement bien plus que la moyenne européenne, qui est de 27,2%.





En ce qui concerne le caractère répressif des lois en vigueur, Yannick Jadot est également dans le vrai. La France, comme six autres pays européens, considère que l'usage de cannabis constitue une infraction pénale, susceptible de conduire en prison. Les autres pays qui font preuve d'une sévérité similaire sont la Finlande, la Grèce, Chypre, la Hongrie, la Suède et la Norvège.