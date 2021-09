REPLAY - Primaire des écologistes : revoyez le débat décisif entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot

Arrivés en tête au premier tour de la primaire écologiste, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau se sont donnés rendez-vous sur le plateau de LCI, le 22 septembre. À six jours du début du second tour, l'eurodéputé, tête de liste EELV aux élections européennes de 2019, et l'économiste et ancienne porte-parole d'EELV, ont déroulé leurs projets, leurs ambitions pour la France.

Au cours d'un débat animé par Ruth Elkrief, les deux candidats ont tenté de convaincre les derniers indécis dans cette primaire qui enregistre plus de 122.600 inscrits. Le second tour de la primaire écologiste a lieu en ligne du 25 au 28 septembre.