REVIVEZ - "La Grande confrontation" : le débat des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur

C'est l'une des régions-clés du scrutin des 20 et 27 juin. À quatre jours du premier tour des élections régionales, les têtes de listes en Provence-Alpes-Côte d'Azur ont débattu ce mercredi, à l'occasion d'une "Grande confrontation" animée par David Pujadas. Après les Hauts-de-France et l'Ile-de-France, il s'agissait du 3e et dernier débat pré-électoral organisé sur notre antenne. Il intervenait à un moment crucial de la campagne puisque, selon notre dernier sondage Ifop Fiducial pour LCI et Le Figaro, le candidat du RN Thierry Mariani accentue son avance au premier tour et semble en mesure de remporter la région dans les deux cas de figure, triangulaire avec la gauche ou duel avec le président LR sortant Renaud Muselier.