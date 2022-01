VIDÉO - Partie de campagne, épisode 15 : les candidats à l'Élysée sortent leurs griffes et leurs arguments

Entre faire de la com et de la politique, la différence est parfois très mince. Marine Le Pen, seule dans la cour du Louvre, la mise en scène vous rappelle sûrement quelque chose. Et c'est assumé. La candidate du Rassemblement national veut installer un duel avec Emmanuel Macron, sur les symboles et sur son programme. En Bretagne, elle vient s'opposer à un projet d'éolienne en mer soutenu par le gouvernement.