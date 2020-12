Restrictions : que s'est-il dit au Conseil de défense ce matin ?

Le Conseil de défense s'est réuni ce mardi. Et l'hypothèse qui a été évoquée le plus souvent est que les décisions à venir ne seront plus prises à l'échelle nationale, mais à l'échelle départementale. Puis, le couvre-feu pourrait également être avancé de 20H à 19H ou 18H comme en Guyane en juin dernier. Enfin, les mesures sanitaires ne seront prises qu'avec les élus locaux, dont on sait, au moins pour certains, qu'ils sont demandeurs.