Restrictions sanitaires : à quand les nouvelles annonces ?

Ce mardi et demain, se tient un Conseil de défense à l'Elysée. Celui de ce matin a servi à faire un point sur les chiffres et les diagnostics. Il s'est tenu avec les neuf ministres les plus concernés et a duré plus de deux heures. Emmanuel Macron a également reçu des membres du Conseil scientifique. Cet après-midi, Jean Castex s'entretiendra avec des syndicats et les chefs de partis politiques.



Néanmoins, aucune décision ne sera annoncée avant le nouveau Conseil de défense restreint de mercredi. Une chose est sure, l'heure est désormais aux nouvelles restrictions, plus dures encore. Et comme à chaque moment critique, c'est le président de la République lui-même qui se chargera de porter les mauvaises nouvelles.



