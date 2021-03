Écotaxe : quelles sont les régions favorables au retour de cette mesure ?

Le débat est hautement inflammable. Après avoir été abandonnée en 2014 - sous la pression du mouvement des Bonnets rouges - l'écotaxe signe son grand retour sur la scène politique. Ce dimanche, les députés ont donné leur aval en commission à la mise en place éventuelle d'une "contribution" poids lourds pour les régions qui le souhaitent et "dans une logique de différenciation", a relevé le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari. Dans les grandes lignes, l'article 32 du projet de loi climat prévoit une "habilitation à légiférer par ordonnance" pour permettre aux régions volontaires d'instaurer une "contribution spécifique assise sur le transport routier de marchandises". Concrètement, les régions pourront aussi choisir les routes soumises à ce dispositif et le niveau de taxation.

Née lors du Grenelle de l'environnement en 2007, l'écotaxe vise à réduire les émissions de CO2 en trouvant une alternative au transport "tout camion". Mais le dispositif voit sa popularité fluctuer selon les régions. Du côté des territoires favorables, on compte l'Ile-de-France menée par sa présidente (Libres) Valérie Pécresse. Elle assure vouloir taxer les poids lourds circulant sur la RN104 - qui fait le grand tour de Paris. Selon la cheffe du territoire francilien, le produit d'une telle taxe devrait être réinvesti "dans l'amélioration de la route en Île-de-France" et aider à financer l'achat de camions plus écologiques.

Plus à l'Est, la présidente socialiste de la région Bourgogne-Franche-Comté arbore un discours similaire. Pour Marie-Guite Dufay, l'objectif est simple : désengorger les routes prises d'assaut par les poids lourds. "Cette taxe pourrait accélérer le report sur le fret ferroviaire ou fluvial et permettre d'aider les entreprises à être plus vertueuses. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus continuer comme ça", explique-t-elle dans les colonnes du Figaro. Même son de cloche en Nouvelle-Aquitaine. Déjà en 2017, le président (PS) de la région Alain Rousset avait voulu instaurer une vignette carbone destinée uniquement aux poids lourds étrangers.