Retrait de Benjamin Griveaux : pourquoi a-t-il jeté l'éponge aussi vite ?

Benjamin Griveaux a choisi d'abandonner les municipales très rapidement à cause des attaques qui portent atteinte à sa vie privée. Il l'a fait pour protéger sa femme et ses enfants face à des semaines de polémique potentielle. D'ailleurs, les réseaux sociaux donnent une caisse de résonance hors norme aux polémiques à tel point qu'il devient très dur de résister. C'était le coup de trop porté à une campagne qui était déjà en difficulté.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.