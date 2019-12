Retraite : à quoi Emmanuel Macron renonce-t-il ?

Emmanuel Macron a annoncé renoncer à sa retraite de président. Il renonce donc à sa dotation de 6 220 euros brut par mois pour les présidents. Il ne siégera pas au Conseil constitutionnel, avec l'indemnité mensuel de 13 500 euros net qui va avec. Il n'aura pas non plus d'appartement ni de voiture de fonction. Alors, que va-t-il lui rester ? Et à quoi ont droit les sénateurs et les députés lorsqu'ils partent à la retraite ?



Ce lundi 23 décembre 2019, Fanny Weil, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de cette décision d'Emmanuel Macron de renoncer à sa retraite de président. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 23/12/2019 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, Amélie Carrouer apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.