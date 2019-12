VIDEO - "Ces intimidations, je ne peux pas les accepter" : Roxana Maracineanu chahutée par des supporters et exfiltrée du stade du Red Star

La tension est partout entre le gouvernement et ses opposants, en pleine réforme des retraites. Ce vendredi soir, la ministre des Sports Roxana Maracineanu en a fait l'amère expérience. Elle a été prise à partie par des supporteurs de football, alors qu'elle assistait à une rencontre du championnat de National entre le Red Star et l'US Quevilly.

Dans la vidéo ci-dessus, on voit Roxana Maracineanu chahutée par un groupe de supporteurs présents de l'autre côté de la grille d'enceinte. On peut notamment les entendre crier à son encontre : "Casse-toi la ministre", "Y a personne qui défend Macron ici, prends ta voiture et va-t'en", "eh casse-toi Roxana-là, casse-toi", ou encore chanter "Tout le monde déteste la ministre". Alors qu'elle essaye dans un premier temps d'entamer la discussion et d'apaiser les choses en s'approchant d'eux pour discuter, la ministre finit finalement par regagner sa voiture sous quelques jets d'eau.

Auprès de TF1, la ministre est revenue sur ces événements. "Ils m’ont dit que certains étaient en grève, que là ils étaient chez eux, et qu’il ne fallait pas venir chez eux. Ca devenait un peu violent. J’ai commencé à discuter avec eux et puis en fait j’ai vu qu’ils voulaient en arriver à autre chose. Je comprends cette colère, mais certaines manières de l’exprimer et ces intimidations que j’ai reçues hier je ne peux pas les accepter", a-t-elle déclaré.

La ministre a précisé auprès de l'AFP avoir été au stade avec son mari et des amis, et payé sa place (12 euros). Elle indique avoir passé la première période avec le président du club et le maire de Saint-Ouen dans les loges. L'incident a eu lieu alors qu'elle s'apprêtait à suivre la seconde période avec ses proches dans les tribunes. "Je voulais profiter de ma présence au stade pour discuter avec le président et le maire du projet de rénovation du stade, parce que le Red Star qui est à quatre points du leader est en position de monter en Ligue 2. Dans ce cas, il faudra mettre le stade aux normes."

"Je trouve dommage d'en arriver là. Personne n'a le monopole du social. En tant que ministre des Sports, je me sens autant qu'eux (les personnes qui l'ont chahutée, ndlr) à ma place dans une enceinte sportive."