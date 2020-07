Retraites, crise sanitaire, remaniement... Ce qu'Emmanuel Macron déclare à la presse régionale

Avec le coronavirus, Emmanuel Macron reconnaît que la France a traversé des heures difficiles. Si d'après lui, le pays est sorti de la phase "la plus aiguë" de l'épidémie, il reste prudent et considère que "nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire". "J’ai demandé au gouvernement de préparer une campagne de prévention durant l’été." Il n'exclut pas non plus un reconfinement, même si "l'objectif est de tout faire pour l'éviter".

"J’ai beaucoup d’ambitions pour notre pays et j’ai parfois donné le sentiment de vouloir faire les réformes contre les gens". Des regrets qui n'entraîneront aucun ralentissement dans la poursuite des réformes, deux ans avant la fin de son quinquennat. "Je crois que le cap sur lequel je me suis engagé en 2017 reste vrai. Mais il ne peut pas non plus faire fi des bouleversements internationaux et de la crise économique dans laquelle nous sommes entrés. (...) Il nous faut donc dessiner un nouveau chemin." Emmanuel Macron dit se concentrer sur le Ségur de la Santé et le chômage des plus jeunes.