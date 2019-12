Retraites : François Ruffin plaide pour une "réforme profonde, massive", mais pas celle de Macron

En revanche, il pense que la réforme souhaitée par Emmanuel Macron n'est pas la bonne solution. "Un rapport rendu par des économistes dit qu'avec 16% du PIB consacré aux retraites, on est aujourd'hui à 14, on peut avoir le départ à 60 ans avec 40 années de cotisations et le Smic garanti". Et à propos du système à point, il s'inquiète que "tous les ans le gouvernement pourra diviser la valeur du point très discrètement. (...) Ça vaudra pour n'importe quel président de la République qui sera en place."