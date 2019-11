Retraites : la réforme est-elle indispensable ?

Un rapport de 120 pages, rédigé par le Conseil d'orientation des retraites (COR), contredit ce qu'affirment plusieurs organisations syndicales qui appellent à la grève le 5 décembre 2019. Selon le COR, nos régimes de retraite seront lourdement déficitaires en 2025. Les experts donnent une fourchette entre 8 et 17 milliards d'euros de déficit. Ces chiffres sont-ils incontestables ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.