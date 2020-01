La soirée des Macron au théâtre perturbée par des manifestants anti-réforme des retraites

Aux cris de "tous ensemble, grève générale" et "On est là, on est là ! Même si Macron ne veut pas, nous on est là !", les manifestants ont fait face pendant environ une heure à de nombreux policiers spécialement déployés devant cet établissement culturel du quartier de La Chapelle.

D'après un témoignage recueilli par LCI, la mobilisation est arrivée aux oreilles de la sécurité présidentielle, dont un agent s'est dirigé "en direction du parterre", d'où se sont levées "une quinzaine de personnes", parmi lesquelles "Emmanuel et Brigitte Macron, qui sont partis en courant; [...] Au bout de dix minutes, Emmanuel Macron est revenu dans les Bouffes du Nord, seul. Et il est resté jusqu'à la fin du spectacle."

Selon l'entourage du chef de l'Etat, cette scène était le résultat d'une tentative d'intrusion dans le théâtre mais le couple présidentiel a pu assister jusqu'au bout à la pièce et a quitté les lieux en voiture vers 22h sous escorte policière, entouré de nombreux CRS venus faire barrage aux manifestants.