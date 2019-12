Retraites : quels arbitrages peut apporter le gouvernement ?

Les ministres et les députés de la majorité présents ce mardi à l'Élysée seront chargés, mercredi 11 décembre, de défendre les arbitrages sur les retraites. Et sur la table, se trouve l'épineuse question des générations concernées. La fixation d'un âge pivot est aussi dans les tuyaux. Mais toutes ces mesures seront-elles suffisantes pour désamorcer le conflit ?



