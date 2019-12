VIDEO - Roxana Maracineanu chahutée par des supporters et exfiltrée du stade du Red Star

La tension est partout entre le gouvernement et ses opposants, en pleine réforme des retraites. Ce vendredi soir, la ministre des Sports Roxana Maracineanu en a fait l'amère expérience. Elle a été prise à partie par des supporteurs de football, alors qu'elle assistait à une rencontre du championnat de National entre le Red Star et l'US Quevilly.

Dans la vidéo ci-dessus, on voit Roxana Maracineanu chahutée par un groupe de supporteurs présents de l'autre côté de la grille d'enceinte. On peut notamment les entendre crier à son encontre : "Casse-toi la ministre", "Y a personne qui défend Macron ici, prends ta voiture et va-t'en", "eh casse-toi Roxana-là, casse-toi", ou encore chanter "Tout le monde déteste la ministre". Alors qu'elle essaye dans un premier temps d'entamer la discussion et d'apaiser les choses en s'approchant d'eux pour discuter, la ministre finit finalement par regagner sa voiture sous quelques jets d'eau.