Réunion de la gauche : ce qu'il faut en retenir

A un an de la présidentielle, cette réunion qui dure depuis plus de deux heures et demi ressemble davantage à un affichage qu'à une réelle volonté politique. En effet, aucune des personnalités présentes et aucun parti rassemblé ne semble vouloir céder sa place. Pourtant, aucun d'entre eux ne dépasse la dizaine de pour cent d'intention de vote aujourd'hui. Il y a également les divergences idéologiques autour de l'Europe ou encore de la laïcité.