VIDÉO - Réveillon du Nouvel An : 100.000 policiers et gendarmes mobilisés, annonce Castaner

Cent mille policiers et gendarmes, renforcés par la présence de militaires, assureront la sécurité des Français ce 31 décembre, jour de réveillon du Nouvel An. C'est ce que vient d'annoncer Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, lors d'un déplacement au Champ de Mars, à Paris, ce lundi 30 décembre. Un dispositif "légèrement" moins conséquent que les années précédentes où près de 150.000 personnels, forces de l’ordre, de sécurité civile et militaires avaient été mobilisés sur l’ensemble du territoire, en 2018.