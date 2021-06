REVIVEZ - "La Grande confrontation" : le débat des régionales en Île-de-France sur LCI

FAUT-IL FERMER L'AÉROPORT DU BOURGET ?





David Pujadas interroge Julien Bayou sur l'une de ses propositions : la fermeture de l'aéroport du Bourget, l'un des trois aéroports franciliens avec Roissy et Orly, pour le transformer en parc. "C'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les nuisances sonores" qui guident la décision des écologistes, explique-t-il.





"Il faut diminuer la place de l'aérien si on veut relever les défis climatiques", continue Clémentine Autain. "Opposer les emplois à la décision écologique, ça ne va pas", ajoute-t-elle, estimant qu'il était possible d'en créer ailleurs, notamment dans le recyclage.





"Si on fait fermer un aéroport, bien sûr qu'on perd des emplois", estime Laurent Saint-Martin, en réponse à la candidate LFI. "Moi je crois à la compatibilité entre croissance et écologie.





"La transition écologique et solidaire, ça créé de l'emploi", croit Audrey Pulvar. "Les syndicats sont conscients que ce secteur doit se transformer, et demandent à être accompagnés pour changer d'emploi. Donc oui, on ferme le Bourget, mais on accompagne les premiers concernés."





"Il ne faut pas fermer le Bourget car l'aviation d'affaires on en a besoin et si on ferme le Bourget où ira-t-elle ? Roissy ou Orly", estime Valérie Pécresse. "Je propose d'accroître le couvre-feu d'Orly d'une heure de plus, et sur Roissy généraliser la descente continue."





"Je pense qu'EELV est la plus grande force anti-progrès dans la vie politique", déclare Jordan Bardella, précisant qu'il ne fermerait pas le Bourget. "Ils sont contre les avions, bientôt ils vont nous mettre des pistes à trottinettes sur le périph, ils sont contre les sapins et le Tour de France", ajoute-t-il, accusant le mouvement de "totalitarisme".