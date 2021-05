VIDÉO - Revivez la Grande confrontation sur le thème "Sécurité : où va la France ?"

Sur le plateau, autour de David Pujadas, ce face-à-face inédit a réuni des élus : Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis, Aurore Bergé, députée des Yvelines et présidente déléguée du groupe LaREM à l'Assemblée nationale, Julien Aubert, député LR du Vaucluse et président du mouvement "Oser la France", ou encore Sébastien Chenu, député RN du Nord. La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa était, elle, présente en duplex.

À leurs côtés également, des représentants de syndicats policiers, Linda Kebbab et Matthieu Valet, des avocats, Me Thibault de Montbrial, Me Loïc Padonou, et une magistrate, Béatrice Brugère, mais aussi des comédiens, Mathieu Kassovitz et Véronique Genest, le rappeur Abd Al Malik, le philosophe et sociologue Jean-Pierre Le Goff, ainsi que plusieurs représentants de la société civile.