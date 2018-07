VIDÉO - L'avocat du couple molesté dénonce une volonté "d'étouffer l'affaire Benalla" en mai dernier

La défense du couple molesté par Alexandre Benalla avance ses pions. Sur LCI, ce mercredi matin, leur avocat Me Sahand Saber est revenu en détail sur les conditions dans lesquelles ses clients ont, selon lui, vécu la manifestation du 1er mai à l'origine du scandale.





Pour l'avocat du jeune couple de trentenaires - un jeune homme d'origine grecque et une jeune femme française -, ses clients ont été interpellés le 1er mai mais aucune suite n'aurait été donnée à l'affaire afin de protéger Alexandre Benalla. "S'ils avaient été placés en garde à vue, ils auraient été entendus", argumente-t-il. "La police aurait été entendue, M. Benalla aurait été entendu... Et s'il avait été entendu, l'affaire aurait éclaté dès le 2 mai"... et non pas le 18 juillet avec les révélations du Monde.





Sahand Saber est allé un peu plus loin. Pour l'avocat, l'information aurait été transmise directement après les faits "au ministère de l'Intérieur et de la Justice", avec la volonté "d'étouffer cette affaire". Une hypothèse qui contredit en tous points la défense de l'Elysée et de la majorité sur le sujet, qui avance au contraire la volonté de transparence au plus haut sommet de l'Etat.